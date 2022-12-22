Более 23 тысяч новогодних подарков передадут юным псковичам

12:37, 22 декабря 2022, ПАИ

По решению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова дети отдельных категорий получат новогодние сладкие подарки. Всего ребятам будет вручено 23 тысячи подарков. На их приобретение из областного бюджета направлено 19 млн рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства области.

В канун Нового года сладкий подарок смогут получить дети-инвалиды, ребята из многодетных, малообеспеченных семей. В этом году к традиционным категориям присоединились дети из семей мобилизованных граждан, военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, а также дети беженцев, вынужденно покинувших территорию СВО.

Дети смогут получить сладкий новогодний сюрприз на Губернаторской елке. Остальных ребят подарок будет ждать в центрах социального обслуживания по месту жительства. В Пскове выдача подарков и пригласительных на новогоднее представление будет организована в Областном центре семьи. (пл. Ленина, д. 1, телефон 66 37 49).

Семьям мобилизованных граждан Пскова выдача подарков и пригласительных осуществляется в Центре помощи мобилизованным гражданам.

Для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, пригласительные билеты на Губернаторскую елку переданы командованию воинских частей по ранее предоставленным заявкам.