Михаил Ведерников поздравил энергетиков с профессиональным праздником

12:13, 22 декабря 2022, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил энергетиков с профессиональным праздником. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Псковской области в зоне ответственности энергетиков - более 45 тысяч километров линий электропередач, 170 подстанций и энергоснабжение более 450 тысяч потребителей.

«Поддержание такого хозяйства в порядке — непростой труд, от которого зависит комфорт всех жителей региона, стабильная работа социальных и государственных объектов. Уверен, ваша высокопрофессиональная и ответственная команда и дальше будет успешно делать все необходимое, чтобы энергосистема области работала с максимальной эффективностью. Мы со своей стороны окажем вам в этом всю необходимую поддержку. Выражаю слова признательности специалистам, которые будут нести дежурство в новогодние праздники. И, конечно, ветеранам, чей накопленный опыт востребован у молодых сотрудников», - сказал губернатор.

Он пожелал энергетикам здоровья, счастья, благополучия, дальнейших успехов в развитии и совершенствовании энергетической отрасли.