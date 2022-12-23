Турчак поблагодарил единороссов в регионах за помощь населению Донбасса

11:10, 23 декабря 2022, ПАИ

«Единая Россия» продолжит оказывать помощь фронту и поддержку военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. Как сообщает сайт ER.ru, в помощи новым регионам и фронту задействованы все региональные отделения партии.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что партия уже передала жителям Донбасса более 16 тысяч тонн гуманитарной помощи. Он также отметил, что после вступления Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в состав России направления гуманитарной миссии «Единой России» расширились.

«Каждый из вас и коллективы, которые вы представляете, внесли свой существенный вклад в эту работу. Пользуясь случаем, хотел бы ещё раз поблагодарить всех за неоценимую помощь, которую вы за десять месяцев оказали и продолжаете оказывать людям», — сказал Андрей Турчак на ВКС по итогам года.

По его словам, обширная помощь оказывается в том числе семьям военнослужащих. «Пакет федеральных законов, которые были инициированы «Единой Россией», уже принят и подписан президентом. Наши фракции в региональных парламентах инициировали ряд дополнительных мер социальной поддержки участников СВО и их семей. Также оказываем адресную бытовую помощь семьям наших ребят», — напомнил Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета отметил, что темпы и объемы гуманитарной миссии «Единой России» в 2023 году снижаться не будут.

О помощи жителям Донбасса также рассказал секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский. Он напомнил, что в Псковской области с начала спецоперации во всех местных приемных партии волонтеры в ежедневном режиме собирают и сортируют гуманитарную помощь для жителей Донбасса.

«Более 200 тонн гуманитарного груза, собранного активистами Псковского регионального отделения «Единой России», уже отправлено в Донбасс и на новые территории. Депутаты, общественники, предприниматели и простые граждане активно принимают участие в этой гуманитарной миссии и приносят продукты, средства личной гигиены, одежду, обувь, детские товары и другие необходимые для возвращения к мирной жизни вещи», — заявил он.

Депутат Госдумы рассказал, что в настоящее время по всему региону в общественных приемных организовывают мастер-классы по изготовлению новогодней открытки для участников специальной военной операции. «Дети вместе с партийцами рисуют, делают своими руками открытки или приносят в приемные партии уже готовые», — подчеркнул он.

Кроме того, женское движение партии запустило акцию «Тепло родного дома». Неравнодушные жители региона передают для российских военнослужащих вязаные носки, шарфы, открытки, письма с поздравлениями к Новому году и Рождеству. Первая партия посылок, наполненных теплом и заботой, уже отправлена, отметил Александр Козловский.

«Единая Россия» оказывает помощь фронту с самого начала СВО. В Донбассе и на новых территориях работает более 40 гуманитарных центров ЕР. В общей сложности с начала спецоперации в рамках гуманитарной миссии «Единой России» около тысячи врачей-добровольцев из регионов России приехали на помощь коллегам в ЛДНР.

Помимо этого, «Единая Россия» и общественное движение #МЫВМЕСТЕ объединились для оказания поддержки семьям мобилизованных. За время работы в объединенные штабы помощи в регионах обратились более 6 тысяч заявителей — родственников мобилизованных граждан.