Завершился приём заявок на премию «Народное признание – 2022»

12:00, 23 декабря 2022, ПАИ

23 декабря в 12:00 завершился приём заявок на первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022». Заявки, которые поступили до этого времени, будут опубликованы в ближайшие часы.

Премия присуждается в 12 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Поступок», «Защита», «Рекорд», «Талант», «Инициатива», «Призвание», «Событие», «Экомышление».

С 26 декабря по 22 января пройдет первый этап народного голосования, с 24 января по 12 февраля – второй этап голосования.

Премия «Народное признание» проходит уже в 13-й раз. В прошлом году на соискание награды поступило 132 заявки, а общее количество претендентов приближается к двум тысячам. За 12 лет премии были удостоены более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.

Церемония награждения победителей премии «Народное признание – 2021» состоялась 31 марта. Фоторепортажи смотрите здесь и здесь.