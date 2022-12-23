Филологи реализовали проект, посвящённый псковскому льну

12:08, 23 декабря 2022, ПАИ

Филологи Псковского государственного университета подвели итоги социального проекта «Традиционная культура как основа национально-культурной самоидентификации молодых жителей региона». Его реализовало ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» при поддержке администрации Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Центром проекта стала культурема льна как понятия и реалии, которая исторически имеет большую культурную значимость для Псковского региона. Созданием фильма занимались Мая Муратова и Софья Краснова.

По мнению кураторов работы, сочетание разнообразных культурно-просветительских и практико-ориентированных мероприятий, в том числе лекций, этнографического семинара, мастер-классов, экскурсий, позволило создать привлекательную для молодых людей среду, где они вели себя естественно и заинтересованно.

«Проект завершился, но осталось чувство духовной связи с нашими предками, ощущение причастности к своей истории и культуре. Напоминанием об этом останется изданный в ходе проекта иллюстрированный словарь «Псковский лен в диалектной речи, фольклоре и образцах традиционного ткачества», а также видеофильм, с помощью которого еще раз пролистаем страницы проекта», - добавили участники проекта.