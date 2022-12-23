Дед Мороз, подарки и баранья нога: псковские випы рассказали о тратах на Новый год

18:22, 23 декабря 2022, ПАИ

О новогодней суете, специальных парадных люстрах, подарках, а также о том, сколько приходится тратить на подготовку к праздникам, рассказали спикеры медиацентра Псковского агентства информации.

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева:



– Вообще никогда не считала, сколько трачу на новогодние подарки. Могу только сказать, что дарю только самым близким: детям, родителям, племянникам.

Раньше дети писали письма Деду Морозу. Сейчас не пишут и знают, что это не настоящий Дед Мороз приходит, а приходит сосед по даче в костюме Деда Мороза. Он приходит всегда без десяти двенадцать, кладет под ёлку у нас на даче подарки, причём детям в тот момент всегда запрещалось выходить, а можно было только смотреть из окошка, чтобы они не разглядели соседа.

Сейчас, конечно, это все уже с иронией воспринимается, уже никто ничего не пишет. Но, опять же, дети говорят: «Давай пригласим в гости племянников», – а они помладше, и для них такое устроим, чтобы они видели, как издалека из леса появляется Дед Мороз. А у соседа целое театральное действо всегда, и мы специально купили для него костюм. А что касается подготовки, всегда готовимся к Новому году семьей и подходим к этому моменту очень требовательно, потому что наряжается весь дом, причем даже со сменой текстиля и люстр на новогодние. Всё это хранится в подсобном помещении, и мы каждый год выбираем, в какие цвета будем наряжать. На этот раз у нас всё в бирюзе. Каждая комната тоже в отдельном формате. Дети сами наряжают, у них свое видение, а кухня и большая комната - за мной.

Новогоднее и рождественское меню тоже заранее обсуждаем. Каждый высказывает свои предпочтения. У нас семья большая и стол должен ломиться. Три-четыре горячих, чтобы все было по полной. Точный бюджет никогда не считала, но, наверное, тысяч 30 выходит. И эти траты мы планируем. На оформление дома начинаем откладывать с сентября, а в Новый год уже, соответственно, стол.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик:

– Мы в Пскове живем вместе с супругой, а родители и дети - в Саратове. Подарки покупаем обычно в новогодние праздники, а не накануне. Но под елочку обычно что-то тоже кладём, чтобы соблюсти традицию. Обычно какую-то приятную мелочь. У нас в семье не заведено, чтоб под елку шубу заказывать или квадрокоптер. Да и дети выросли, младшему 30 лет исполнилось. Безусловно, у него есть заказ на подарок новогодний, но он просит оказать финансовую поддержку в одной покупке. Вот это можно приурочить к Новому году.

А супруга, к счастью, не ставит мне условий: «К Новому году купишь мне…» На первый Новый год в Пскове мы себе, например, купили телевизор за 50 тысяч. Мы вообще сюда жить приехали, если честно. Некоторые говорят, что «вы временщики», но мы приехали сюда жить, мы здесь осваиваемся, и нам хотелось бы здесь остаться, потому что это очень хорошее место, приличный город. У меня очень хорошая работа, я ею дорожу, и мы хотели бы здесь остаться.

С новогодним столом у нас вообще всё отработано. Супруга готовит прекрасный салат под шубой, она делает его не так часто, но великолепно, я его очень люблю. И оливье обязательно: это наш атрибут еще с советских времен. Обязательно будет горячее, скорее всего, свинина с картошкой. Возможно, капуста: салатик легкий из капусты. Вот, в принципе, и все. Еще, может быть, кусочек красной рыбы, маленькая баночка красной икры – сделать бутербродики к столу, может быть, порезать хорошую колбаску.

Со спиртным вообще никак, в лучшем случае бутылка шампанского. Если супруга скажет «хочу», значит, выпьем с ней по фужеру шампанского, не захочет – обойдемся и так. Про крепкие спиртные напитки вообще разговора нет никакого: и годы уже серьезные, и давление, еще мы переболели сильно. Но и это очень затратно, особенно если ты приличный какой-то спиртной напиток пьешь.

На стол тратим максимум от трех до пяти тысяч. А по подаркам… Я хотел бы, наверное, в этом году все-таки супруге подарить подарок, но она должна выбрать сама, что ей нужно, что хочется.

И ещё у племянника день рождения 26-го, у дочери - 27-го, как раз под Новый год, и у сестры - 14-го, поэтому в общем на подарки уходит не меньше 30 тысяч.

Главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко:

– Насчет сумм, конечно, очень сложно сказать. Мне почему-то хочется в этом году полезные подарки, те, которые можно съесть. Хочется что-то практичное. Не то время, чтобы чрезмерно изощряться, однозначно должна быть практичная вещь. Финансовый расчет я пока не проводила. В приоритете детские новогодние подарки, потому что для детей это праздник и время ожидания чудес, а мы обязательно должны постараться, чтобы чудеса случились.

В отношении новогоднего стола есть определенные традиции, ритуалы, которые из года в год в моей семье соблюдаются. Для нас всегда Рождество было важнее. Я сама с юга страны, и у нас есть рождественское сочиво, рождественское полено, которое мы печём, есть другие традиционные блюда, которые готовятся. Это прямо ритуал, все это знают, и естся это один раз в год. Поэтому все находятся в режиме ожидания.

Новый год тоже имеет свои традиции, поэтому на столе обязательно оливье, селёдка под шубой. Кстати, очень люблю селедку готовить, люблю косточки вытаскивать.

В отношении финансовой составляющей этот год у нас Год кролика или кота, поэтому мясо нежелательно. Будем готовить рыбу. Муж у меня рыбак, запас есть рыбы, поэтому минимизируем, насколько это возможно, финансовые траты на по крайней мере мясную продукцию. Все остальное, конечно, обязательно должно быть соблюдено, потому что это праздник, который один раз в год и, повторю, время ожидания чудес, надо постараться их реализовать.

Директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артём Тарасов:

– Если честно, у меня супруга этим занимается обычно. Или мы вместе идем в магазин. Сколько тратим, я, честно, никогда не задумывался. А так как семейство большое, то подарков дарим 10-15.

Сколько уходит на застолье – не знаю. Всегда по-разному получается, но копить мы точно не копим.

На этот Новый год летим домой, Михаил Юрьевич [Ведерников – ПАИ] отпустил в отпуск. Здесь набрали подарков своим: здесь совершенно замечательные сыры, взяли конфитюры в маленьких баночках, чтобы в самолет пропустили, внукам уже давно через интернет заказали все, им уже все пришло. Если чего-то не хватит, там купим.

Главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина:

– Праздничный бюджет я не подсчитывала, но хочу сказать, что Новый год мы встречаем всегда. Это семейный праздник, и мы стараемся, чтобы у нас все были в сборе: родители, дети, внуки. Собираемся в нашем дачном доме, вокруг лес, все красиво, и встречаем Новый год там, активно проводим время.

Люблю, чтобы новогодний стол был сытный, красивый, чтобы там были и салаты, и два горячих, и выпечка, и торты, и фрукты – все, как положено. Потому что как встретишь Новый год – так его и проведешь. Поэтому этой традиции мы придерживаемся. Два дня потом точно можно не готовить ничего.

И подарки, конечно, всегда дарим. Особенно дети ждут под елочкой подарки и наши родители старенькие, уже возрастные – они тоже очень любят внимание. Подарки разные – от сладостей до практических вещей. Поэтому затраты, конечно, на Новый год большие, потому что, кроме близких и родных, еще есть друзья, которых тоже надо поздравить, и коллеги. Думаю, что тысяч 30-40 уходит на этот праздник. На это всегда есть какой-то резерв. Я не такой человек, чтобы тратить всё до последнего.

Главный врач Псковского онкодиспансера Александр Юров:

– Вообще подготовка к Новому году – это занятие весьма доброе, семейное. Мне кажется, в каждой семье есть что-то особенное. Подготовка у некоторых начинается заблаговременно, но у нас, к сожалению, времени на это нет. Хотя вот елку можем поставить за две недели, что мы, в принципе, уже и сделали практически. Но вопрос с подарками, выбором закусок и блюд на новогодний стол решается буквально за пару дней.

Из-за загруженного рабочего графика мы у всех, а у нас в семье три ребенка и родители, целенаправленно спрашиваем, что «вам подарить». Потому что мы не строим иллюзий, что всем нужны новогодние шары и гель для душа.

По суммам варианты разные. Можем рассчитывать на одного человека в рамках двух тысяч рублей, потому что родственники есть все-таки самые ближайшие, а есть те, которых мы поздравим чисто символически: мне кажется, главное – внимание в этом случае.

Если говорить про новогодний стол, то мы не любим большого количества еды, потому что все-таки это ночь, а там, как правило, все очень калорийное и жирное, и я, естественно, как пропагандист здорового образа жизни не могу настаивать на том, чтобы люди ели майонезные салаты в ночное время. Но без оливье, как говорится, не бывает Нового года. Можно частично смешать сметану с майонезом, будет гораздо меньше калорий. Но все равно это очень тяжелая пища.

Если говорить про сумму, которую мы тратим на новогодний стол, честно говоря, я не задумывался. Не потому, что не считаю деньги, а потому что это в несколько этапов происходит: сегодня мы купили рыбу, завтра мы купили горошек и свеклу на сельдь под шубой, послезавтра – еще что-то, напитки для детей и для взрослых. Тяжело сказать. Все зависит от того, каким количеством собирается застолье: если это вся семья, приезжают родители и родственники, конечно, там в рамках 10 тысяч стол, наверное, будет. Если это узкий семейный круг, половины этой суммы будет достаточно. Если это только своя семья, то за 5 тысяч оптимально можно накормить пять человек и не переусердствовать с десятью салатами, которые надо съесть в два часа ночи и на завтрак 1 января.

Депутат Псковской городской Думы Иван Мешков:

– В первую очередь новогодние подарки получает семья, конечно же: дети, жена и папа, мама, сестра. Бюджет в среднем от 2 до 5 тысяч на каждого. Общий бюджет получается максимум 30 тысяч. У меня этим процессом занимается жена, и занимается, начиная с лета. Потихоньку всё собирает и никому про это не говорит. Поэтому это не единоразово, что мы взяли и потратили там какое-то количество денег, прямо сумму вытащили и потратили.

Про траты на стол новогодний – это больше к моим женщинам вопрос. Но дома у нас собирается вся семья, все родственники, поэтому угощение обходится тысяч в 10 или даже больше.

Главврач Центра общественного здоровья Псковской области Мария Отраднова:

– Новогодние подарки чаще всего символические. Стараюсь не очень много тратить, но зато дарить что-нибудь интересное, со смыслом. У меня ребенок маленький на этот Новый год заказал сладкий подарок, чему я была несказанно рада: куплю конфет – и будет всем счастье.

В новогоднюю ночь мы последние лет пять практически ничего не едим. У нас обычно фрукты, тортик. А дальше – уже конечно! Но там уже в зависимости от занятий: если найдешь, чем себя занять, тогда еда уходит на второй план, и съедается значительно меньше. Но рыба уже куплена, нога баранья заказана – готовимся.

Последнее время, заходя в магазин, удивляюсь ценам, потому что я туда редко хожу, но, думаю, в тысяч 10, наверное, можно уложиться, чтобы собрать хороший стол.

Каждый год даю себе слово, что в ноябре всё отложу, куплю всем подарки заранее, чтобы не бегать в последний день в магазин. Эту идею мне подала подруга, но в итоге мы обе в последний день носимся как оглашенные по магазину. Не получается заранее планировать.

Депутат, председатель комитета Псковской городской Думы по бюджету, налогам и финансовой политике Юлия Пожидаева:

– В основном покупаю небольшие сувениры для друзей и родственников, но это сумма - от 500 до 1000 рублей максимум. Это чисто знаки внимания. А общий бюджет на Новый год не больше семи тысяч. Но с учётом того, что тут ещё несколько дней рождения, где-то до 10 тысяч я укладываюсь.

Что касается новогоднего стола, самое главное, чтобы было оливье. У меня муж очень его любит, поэтому оливье – это святое. А так все зависит от того, приедет ли сын. Если он не будет работать, то приедет на Новый год. Тогда, естественно, будет и горячее на столе, и салаты. Если сын с женой не приедут, то шампанское и мандарины, Новый год – и спать. Если они приезжают, а я не знаю, будут ли они приглашать своих друзей или нет, то где-то до пяти тысяч. Если не приедут, будет очень скромно.