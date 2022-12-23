Снег с дождем прогнозируют псковские синоптики 24 декабря

17:48, 23 декабря 2022, ПАИ

Снег с дождем и облачную погоду прогнозируют синоптики в Псковской области 24 декабря.

Осадки в виде умеренного мокрого снега пройдут ночью. Днем ожидаются мокрый снег и дождь. Помимо этого, ночью местами возможно налипание мокрого снега на провода. На дорогах местами образуется гололедица, сообщает Псковский гидрометцентр.

Ожидается юго-западный и западный ветер, с переходом днём к северо-западным направлениям, со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток — от -3 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет низким.