Снег с дождем прогнозируют псковские синоптики 24 декабря
Снег с дождем и облачную погоду прогнозируют синоптики в Псковской области 24 декабря.
Осадки в виде умеренного мокрого снега пройдут ночью. Днем ожидаются мокрый снег и дождь. Помимо этого, ночью местами возможно налипание мокрого снега на провода. На дорогах местами образуется гололедица, сообщает Псковский гидрометцентр.
Ожидается юго-западный и западный ветер, с переходом днём к северо-западным направлениям, со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха в течение суток — от -3 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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