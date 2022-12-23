В Себежском районе наградили одарённых детей

20:19, 23 декабря 2022, ПАИ

Традиционная торжественная церемония награждения одарённых детей Себежского края «Движение к достижениям – 2022» состоялась 23 декабря в районном культурном центре Себежа. Об этом ПАИ сообщил корреспондент газеты «Призыв».

За годы церемонии на этой сцене были награждены более тысячи ребят в индивидуальных номинациях, пять десятков коллективов. Каждый год зажигает новые звёзды, новые имена.

В зале собрались лучшие из лучших, самые талантливые и способные дети Себежского района, дети, которые достигли значимых успехов в учёбе, науке, спорте, творчестве. Звучали имена ребят, которые поднимаются на сцену не в первый раз, и имена тех, кто делает ещё только первые шаги.

Церемонию открыл глава Себежского района Леонид Михайлович Курсенков: «В двенадцатый раз принимаю участие в церемонии, а волнуюсь как в первый раз. За 12 лет на эту сцену поднималось много детей, которые сейчас уже шагнули во взрослую жизнь и многого добились. Будущее Себежского района собралось здесь. Конечно, не всё, есть хороший потенциал и достойное продолжение. Желаю вам, ребята, продолжать начатое на благо нашего района, нашей великой России. Церемонию награждения одарённых детей Себежского края «Движение к достижениям – 2022» объявляю открытой», — сказал глава.

Взволнованные дети под звуки фанфар поднимались на сцену для получения наград и памятных подарков. Отрадно, что вместе с ребятами выходили и их наставники, которые вложили свой труд, свою душу в воспитанников.

Список награждённых большой.

Стипендиаты администрации Себежского района:

1. Вахта Мирослав.

2. Ермолаева Анастасия.

3. Ильин Артём.

4. Кабанов Никита.

5. Лось Богдан.

6. Николаев Илья.

7. Нынык Дмитрий.

8. Яковлева Анна.

9. Карандашев Сергей.

10. Громова Валерия.

Отличники по общеобразовательным предметам:

1. Власов Артём, МБОУ «Сосновоборская СОШ».

2. Шкетик Эвелина, МБОУ «Сосновоборская СОШ».

3. Яроменок Мария, МБОУ «Сосновоборская СОШ».

4. Попазова Анастасия, МБОУ «Идрицкая СОШ».

5. Ананьева Ксения, МБОУ «Идрицкая СОШ».

6. Бойко Кристина, МБОУ «Идрицкая СОШ».

7. Алексеева Валерия, МБОУ «Идрицкая СОШ».

8. Фроленкова Анастасия, МБОУ «Идрицкая СОШ».

9. Фундорко Анастасия, МБОУ «Идрицкая СОШ».

10. Бусева Ксения, МБОУ «Идрицкая СОШ».

11. Дреер Елизавета, МБОУ «Идрицкая СОШ».

12. Жукова Карина, МБОУ «Идрицкая СОШ».

13. Калугина Валерия, МБОУ «Идрицкая СОШ».

14. Сковорода Ксения, МБОУ «Идрицкая СОШ».

15. Евстифеева Софья, МБОУ «Кузнецовская СОШ».

16. Новикова Полина, МБОУ «Кузнецовская СОШ».

17. Пузанова Дарья, МБОУ «Кузнецовская СОШ».

18. Ромочкин Владислав, МБОУ «Кузнецовская СОШ».

19. Михайлова Анна, МБОУ «Кузнецовская СОШ».

20. Вагапова Варвара, МБОУ «Кузнецовская СОШ».

21. Громов Сергей, МБОУ «Кузнецовская СОШ».

22. Гончаров Арсений, МБОУ «Себежская ООШ».

23. Комок Ева, МБОУ «Себежская ООШ».

24. Олехнович Вадим, МБОУ «Себежская ООШ».

25. Пинигин Арсений, МБОУ «Себежская ООШ».

26. Петрович Анастасия, МБОУ «Себежская ООШ».

27. Рыжик Полина, МБОУ «Себежская ООШ».

28. Самсонов Степан, МБОУ «Себежская ООШ».

29. Тихомирова Ульяна, МБОУ «Себежская ООШ».

30. Фёдоров Тимур, МБОУ «Себежская ООШ».

31. Гаврютов Даниил, МБОУ «Себежская СОШ».

32. Пузанская Марина, МБОУ «Себежская СОШ».

33. Иванова Диана, МБОУ «Себежская СОШ».

34. Борисов Дмитрий, МБОУ «Себежская СОШ».

35. Лавренкова Ангелина, МБОУ «Себежская СОШ».

36. Поплавская Екатерина, МБОУ «Себежская СОШ».

37. Таракина Дарья, МБОУ «Себежская СОШ».

38. Сушилов Егор, МБОУ «Себежская СОШ».

39. Орлов Алексей, МБОУ «Себежская СОШ».

40. Корнышева Анфиса, МБОУ «Себежская СОШ».

41. Федотов Александр, МБОУ «Себежская СОШ».

Победители и призёры всероссийских, региональных соревнований, научных конкурсов, олимпиад школьников:

1. Баскиева Алина.

2. Зенченко Георгий.

3. Сенчёнок Арсений.

4. Древаль Мария.

Многократные победители муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников:

1. Барашко Мария.

2. Василенко Олеся.

3. Лопуха Даниил.

4. Сандалане Алина.

5. Леонтьева Диана.

6. Панцерный Степан.

7. Полякова Анастасия.

Юные музыканты, художники и танцоры, победители и призёры всероссийских и областных конкурсов:

1. Желудева Светлана.

2. Ефимова Милена.

3. Мохов Иван.

4. Лавренкова Ульяна.

5. Калинова Ольга.

6. Ершова Марианна.

7. Терешкевич Марина.

8. Иванова Ксения.

9. Иванова Елизавета.

10. Плявина Мирослава.

11. Шумилова Ангелина.

12. Андреенков Тимофей.

13. Иванов Фёдор.

14. Кравцова Елена.

15. Тихомирова Анастасия.

Победители и призёры международных, всероссийских и областных спортивных соревнований:

1. Арсентьева Богдана.

2. Зворыкин Иван.

3. Зворыкина Варвара.

4. Михайловская Евгения.

5. Рубцов Никита.

6. Безобразов Леонид.

7. Вавере Даниэль.

8. Ефимов Максим.

9. Парфёнов Никита.

10. Сергеев Павел.

11. Подколоднева Надежда.

12. Артемьева Елизавета.

13. Василюк Виктория.

14. Горяченков Артём.

15. Матвеев Кирилл.

16. Ермолаев Артём.

17. Крам Глеб.

18. Попова Алиса.

19. Политыко Дмитрий.

20. Сафронов Егор.

21. Муравьев Артём.

22. Тихомиров Степан.

Активисты детского общественного совета:

1. Киричук Наталья.

2. Лазерко Артём.

3. Мацишина Дарья.

Детские и юношеские коллективы и объединения — за активное участие в районных, областных и международных общественно значимых мероприятиях:

1. Народный самодеятельный коллектив – детский хореографический ансамбль «Рассыпуха», МБУ ДО «Себежская детская школа искусств Псковской области».;

2. Образцовый художественный коллектив – детская эстрадная группа «Маленькая компания», МБУ ДО «Себежская детская школа искусств Псковской области».

3. Команда девушек 2008–2010 г. р. по волейболу, МБОУ ДО «Себежский ДЮКФП», филиал «Идрицкий ДЮКФП».

4. Команда девушек 2006–2007 г. р. по волейболу, МБОУ ДО «Себежский ДЮКФП», филиал «Идрицкий ДЮКФП».

5. Танцевальный ансамбль «Реальность».

6. Танцевальный ансамбль «Энергия».

7. Команда «Себежские туристы».

8. Команда по пулевой стрельбе, МБОУ ДО «Себежский ДЮКФП».

9. Команда по футболу, МБОУ ДО «Себежский ДЮКФП».

10. Команда по спортивному ориентированию, МБОУ ДО ДДТ.

11. Танцевально-спортивный клуб «Полонез».

В промежутках между награждениями звучали песни, исполнялись танцы.

В память о погибших в специальной военной операции на Украине земляках Анна Яковлева исполнила песню.