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Культура

Билеты на ледовое шоу «Отважная Герда» доступны по «Пушкинской карте»

На ледовое шоу можно попасть с помощью «Пушкинской карты». Фото областной филармонии

Ледовый спектакль «Отважная Герда» доступен по «Пушкинской карте». Внимание! Билетов осталось совсем мало, сообщает областная филармония.

Вас ждут удивительные номера фигурного катания с акробатическими элементами, актёрское мастерство и поражающие воображение декорации и костюмы. Ледовая сказка «Отважная Герда» Московского театра «Сказка на льду» окунёт вас в атмосферу чуда, праздника и волшебства. А перед просмотром шоу в фойе Ледового дворца каждый сможет сделать чудесные фотографии в новогодних локациях.

Не упустите последний шанс потратить «культурные» рубли «Пушкинской карты» и подарить себе новогоднее настроение!

Показы пройдут 27 и 28 декабря в 19:00. Билеты на сайте Псковской областной филармонии и в кассе БКЗ, а также на сайте orbilet.ru.

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