Билеты на ледовое шоу «Отважная Герда» доступны по «Пушкинской карте»
Ледовый спектакль «Отважная Герда» доступен по «Пушкинской карте». Внимание! Билетов осталось совсем мало, сообщает областная филармония.
Вас ждут удивительные номера фигурного катания с акробатическими элементами, актёрское мастерство и поражающие воображение декорации и костюмы. Ледовая сказка «Отважная Герда» Московского театра «Сказка на льду» окунёт вас в атмосферу чуда, праздника и волшебства. А перед просмотром шоу в фойе Ледового дворца каждый сможет сделать чудесные фотографии в новогодних локациях.
Не упустите последний шанс потратить «культурные» рубли «Пушкинской карты» и подарить себе новогоднее настроение!
Показы пройдут 27 и 28 декабря в 19:00. Билеты на сайте Псковской областной филармонии и в кассе БКЗ, а также на сайте orbilet.ru.