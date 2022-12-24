ФОТОФАКТ Дед Мороз и Снегурочка на выборах главы Пушкиногорского района

09:28, 24 декабря 2022, ПАИ

В первый день голосования в досрочных выборах главы Пушкиногорского района приняли участие Дед Мороз и Снегурочка. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».

Деда Мороза и Снегурочку сыграли местные жители Арина и Павел Захаровы. Они поздравили избирателей и организаторов с наступающим Новым годом и отдали голоса за нового главу Пушкиногорского района. В ТИК отметили, что это придало выборам особенно праздничный настрой.

Ранее сообщалось, что стартовали выборы глава Пушкиногорского района.