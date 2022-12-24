До -7 градусов и гололедица ожидаются в Псковской области 25 декабря

12:05, 24 декабря 2022, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области завтра, 25 декабря. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

День пройдёт без существенных осадков, при этом на дорогах образуется гололедица.

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 3-8 метров в секунду. Температура по области ночью составит от -10 до -5 градусов, днём — от -7 до -2 градусов. Атмосферное давление будет высоким.