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Общество

Владимир Путин поздравил «Союз десантников России» с 20-летием

Всероссийский союз общественных объединений ветеранов десантных войск «Союз десантников России» с 20-летием создания поздравил президент РФ Владимир Путин. Глава государства также отметил их гражданскую позицию. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Дорогие друзья! Поздравляю вас со знаменательной датой – 20-летием создания Союза десантников России. За прошедшие годы ваш союз объединил вокруг своих благородных целей десятки тысяч мужественных, сильных духом людей – ветеранов десантных войск, войск морской пехоты, представителей спецподразделений из многих регионов. Важно, что вы неизменно демонстрируете ответственную гражданскую позицию, активно участвуете в жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, социальных, просветительских проектов, заботитесь о боевых товарищах и их семьях», - говорится в сообщении, передаёт РИА Новости.

По словам президента, сегодня десантники по-прежнему в строю, так как сотни добровольцев откликнулись на призыв встать на защиту России, Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

Кроме того, Владимир Путин пожелал десантникам здоровья и поздравил их с наступающим Новым годом.

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