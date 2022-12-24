Голосуют впервые: 18-летние пушкиногорцы участвуют в выборах нового главы

16:48, 24 декабря 2022, ПАИ

Впервые отдать голос за нового главу Пушкиногорского района приходят избиратели, которым недавно исполнилось 18 лет, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Так, на избирательном участке на выборах главы Пушкиногорского района проголосовала 18-летняя Дарья Герасимова: это стали её первые выборы. Дарья пришла проголосовать с семьёй. Председатель участковой комиссии вручила ей небольшой сувенир за активную гражданскую позицию.

Кроме того, ещё несколько ставших совершеннолетними пушкиногорцев проголосовали на досрочных выборах главы района.