Глава Велейской волости проголосовала на выборах главы Пушкиногорского района

19:19, 24 декабря 2022, ПАИ

Глава сельского поселения «Велейская волость» Светлана Алексеева вместе с жителями села Велье приняла участие в голосовании на выборах Главы Пушкиногорского района. Об этом сообщает Адмнистрация Пушкиногорского района.

Отметим, что голосование может проходит на дому избирателя.