Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава Велейской волости проголосовала на выборах главы Пушкиногорского района

Фото предоставлено Администрацией Пушкиногорского района

Глава сельского поселения «Велейская волость»  Светлана Алексеева вместе с жителями села Велье приняла участие в голосовании на выборах Главы Пушкиногорского района. Об этом сообщает Адмнистрация Пушкиногорского района.

Отметим, что голосование может проходит на дому избирателя.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 декабря 2022

1328 избирателей посетили избирательные участки в Пушкиногорского района к этому часу

24 декабря 2022

1328 избирателей посетили избирательные участки в Пушкиногорского района к этому часу

24 декабря 2022

Появилось расписание работы парка фонарей в Пскове

24 декабря 2022

Жителям Печор напомнили об опасности мошенничества
24 декабря 2022

Тестовое включение волшебных фонарей прошло в Пскове
24 декабря 2022

Глава Велейской волости проголосовала на выборах главы Пушкиногорского района
24 декабря 2022

Глава Пыталовского района возглавила рейтинг ведения соцсетей

24 декабря 2022

Информацию для книги «Солдаты Победы» собирают в Себеже

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...