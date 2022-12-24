Глава Велейской волости проголосовала на выборах главы Пушкиногорского района
Глава сельского поселения «Велейская волость» Светлана Алексеева вместе с жителями села Велье приняла участие в голосовании на выборах Главы Пушкиногорского района. Об этом сообщает Адмнистрация Пушкиногорского района.
Отметим, что голосование может проходит на дому избирателя.
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