Не выходя из дома: пушкиногорцам организовали голосование на дому
Члены участковых избирательных комиссий Пушкиногорского района выезжают для проведения голосования вне помещения сегодня, на выборах нового главы района. Об этом сообщается в группе районного ТИК в соцсети «Вконтакте».
«Голосование на дому проводится для избирателей, которые по уважительным причинам имеют право проголосовать вне помещения для голосования и подали соответствующее заявление (устное обращение) в УИК», - говорится в сообщении.
Уважительными причинами являются:
- состояние здоровья
- инвалидность
- уход за больным человеком
- уход за маленьким ребенком
- иные уважительные причины
Отмечается, что подать заявление (обращение) можно до 14:00 часов 25 декабря в участковую избирательную комиссию по месту жительства.
Около 400 избирателей проголосовали на выборах главы Пушкиногорского района к этому часу