Не выходя из дома: пушкиногорцам организовали голосование на дому

17:55, 24 декабря 2022, ПАИ

Члены участковых избирательных комиссий Пушкиногорского района выезжают для проведения голосования вне помещения сегодня, на выборах нового главы района. Об этом сообщается в группе районного ТИК в соцсети «Вконтакте».

«Голосование на дому проводится для избирателей, которые по уважительным причинам имеют право проголосовать вне помещения для голосования и подали соответствующее заявление (устное обращение) в УИК», - говорится в сообщении.

Уважительными причинами являются:

- состояние здоровья

- инвалидность

- уход за больным человеком

- уход за маленьким ребенком

- иные уважительные причины

Отмечается, что подать заявление (обращение) можно до 14:00 часов 25 декабря в участковую избирательную комиссию по месту жительства.