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Политика

Не выходя из дома: пушкиногорцам организовали голосование на дому

Члены участковых избирательных комиссий Пушкиногорского района выезжают для проведения голосования вне помещения сегодня, на выборах нового главы района. Об этом сообщается в группе районного ТИК в соцсети «Вконтакте».

Фото: ТИК Пушкиногорского района Псковской области

«Голосование на дому проводится для избирателей, которые по уважительным причинам имеют право проголосовать вне помещения для голосования и подали соответствующее заявление (устное обращение) в УИК», - говорится в сообщении.

Уважительными причинами являются:
- состояние здоровья
- инвалидность
- уход за больным человеком
- уход за маленьким ребенком
- иные уважительные причины

Фото: ТИК Пушкиногорского района Псковской области

Отмечается, что подать заявление (обращение) можно до 14:00 часов 25 декабря в участковую избирательную комиссию по месту жительства.

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