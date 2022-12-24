Псковская область подготовила подарки для детей в Херсоне

21:17, 24 декабря 2022, ПАИ

345 новогодних подарков из Псковской области прибыли в Херсонскую область, чтобы порадовать детишек к празднику, сообщил Михаил Ведерников в своем telegram-канале.

«Сейчас на территории левого берега Херсонской области находятся и дети из Бериславского района, над которым мы взяли шефство и оказываем поддержку по всем вопросам», - уточнил глава региона.

Новогодние подарки будут вручаться со следующей недели под руководством работников Бериславской ВГА и представителей Псковской области.