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Политика

Псковская область подготовила подарки для детей в Херсоне

Фото из telegram-канала губернатора.

345 новогодних подарков из Псковской области прибыли в Херсонскую область, чтобы порадовать детишек к празднику, сообщил Михаил Ведерников в своем telegram-канале.

«Сейчас на территории левого берега Херсонской области находятся и дети из Бериславского района, над которым мы взяли шефство и оказываем поддержку по всем вопросам», - уточнил глава региона.

Новогодние подарки будут вручаться со следующей недели под руководством работников Бериславской ВГА и представителей Псковской области.

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