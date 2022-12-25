Более 1600 избирателей проголосовали на выборах в Пушкиногорском районе

12:15, 25 декабря 2022, ПАИ

На 12:00 явка второго дня голосования на досрочных выборах главы Пушкиногорского района составляет 23,34%, сообщает телеграм-канал избирательной комиссии Псковской области.

Всего проголосовало 1636 избирателей.

Напомним, что сегодня стартовал основной день досрочных выборов главы Пушкиногорского района.