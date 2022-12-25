Более 1600 избирателей проголосовали на выборах в Пушкиногорском районе
На 12:00 явка второго дня голосования на досрочных выборах главы Пушкиногорского района составляет 23,34%, сообщает телеграм-канал избирательной комиссии Псковской области.
Всего проголосовало 1636 избирателей.
Напомним, что сегодня стартовал основной день досрочных выборов главы Пушкиногорского района.
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24 декабря 2022
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