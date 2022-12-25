Скончался бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ
Бывший главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ генерал армии Алексей Маслов умер в воскресенье на 70-м году жизни. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна «Уралвагонзавод».
«Руководство АО «Концерн «Уралвагонзавод» с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов», - сказали в концерне.
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