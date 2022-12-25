ВИДЕО «Тема недели»: Скользкая тема
Псковская область за последние несколько дней переживает очередные кульбиты непогоды: ночью минус, днём плюс. Как следствие — каток на улицах. Коммунальщики всю неделю буквально воюют со льдом, ведя массированное наступление песком и солью на лёд и снег.
О том, как им это удаётся, — в очередном выпуске авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский»
Экспертами программы стали глава Пскова Борис Елкин, начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий и врач-травматолог Вадим Букша.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
25 декабря 2022
Учителя китайского языка ищут в великолукском лицее
25 декабря 2022
Меры поддержки участников СВО в Псковской области начнут получать новые категории граждан