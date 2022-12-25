ВИДЕО «Тема недели»: Скользкая тема

15:30, 25 декабря 2022, ПАИ

Псковская область за последние несколько дней переживает очередные кульбиты непогоды: ночью минус, днём плюс. Как следствие — каток на улицах. Коммунальщики всю неделю буквально воюют со льдом, ведя массированное наступление песком и солью на лёд и снег.

О том, как им это удаётся, — в очередном выпуске авторской программы Александра Машкарина «Тема недели» на телеканале «Первый Псковский»

Экспертами программы стали глава Пскова Борис Елкин, начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий и врач-травматолог Вадим Букша.