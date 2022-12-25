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Общество

Более 20 тысяч писем отправили россияне Деду Морозу

Более 20 тысяч писем отправили россияне Деду Морозу с помощью специальных почтовых ящиков в этом году, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

Отправить письмо русскому волшебнику можно с помощью специальных почтовых ящиков. Однако послание, адресованное Деду Морозу, доставят даже если его опустили в обычный почтовый ящик или заполнили неправильно. В этом году ожидается на 40 тыс. писем больше, чем ранее.

«Конечно, в канун Нового года сильно растет нагрузка на сотрудников почтового отделения в Великом Устюге, которое обслуживает резиденцию Деда Мороза. В этот период сортировка писем с желаниями занимает большую часть рабочего дня некоторых из них», — рассказали в организации.

 

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