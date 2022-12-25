Французы удивились обилию премиум-товаров в магазинах России

18:01, 25 декабря 2022, ПАИ

В эфире Radiofrance рассказали, что российские магазины, несмотря на введённые западными странами санкции, по-прежнему заполнены предметами роскоши, сообщает газета «Известия».

«Подавляющее большинство крупных западных домов объявили об уходе с российского рынка. Официально их позиция не изменилась. Но в двух шагах в ЦУМе, московском универмаге, полки до сих пор забиты товарами. Кроме того, в интернете многие российские сайты предлагают флагманские модели больших домов, в частности французские и итальянские», — говорится в материале на сайте радиостанции.

В некоторых зарубежных компаниях признались, что всё ещё экспортируют товары в страну путём «тщательного соблюдения определённых правил». Другие заявили, что связаны с Россией торговыми соглашениями. Кроме того, существует параллельный импорт, указывает Radiofrance.