Французы удивились обилию премиум-товаров в магазинах России
В эфире Radiofrance рассказали, что российские магазины, несмотря на введённые западными странами санкции, по-прежнему заполнены предметами роскоши, сообщает газета «Известия».
«Подавляющее большинство крупных западных домов объявили об уходе с российского рынка. Официально их позиция не изменилась. Но в двух шагах в ЦУМе, московском универмаге, полки до сих пор забиты товарами. Кроме того, в интернете многие российские сайты предлагают флагманские модели больших домов, в частности французские и итальянские», — говорится в материале на сайте радиостанции.
В некоторых зарубежных компаниях признались, что всё ещё экспортируют товары в страну путём «тщательного соблюдения определённых правил». Другие заявили, что связаны с Россией торговыми соглашениями. Кроме того, существует параллельный импорт, указывает Radiofrance.
Финальный выпуск программы «Псковский телеграм Online» выйдет в прямой эфир завтра в 11:30
Псково-Печерский монастырь украсили к Рождеству