Итоги дорожного сезона обсуждают в медиацентре ПАИ

14:00, 26 декабря 2022, ПАИ

В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная итогам дорожного сезона 2022 года.

Сколько километров дорог отремонтировали в этом году? Каковы итоги реализации нацпроекта БКД, планы на 2023 год? Каким объектам будет уделено особое внимание?

Об этом поговорим с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым.