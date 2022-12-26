Итоги дорожного сезона обсуждают в медиацентре ПАИ
В медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная итогам дорожного сезона 2022 года.
Сколько километров дорог отремонтировали в этом году? Каковы итоги реализации нацпроекта БКД, планы на 2023 год? Каким объектам будет уделено особое внимание?
Об этом поговорим с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станиславом Стармолотовым.
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26 декабря 2022
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