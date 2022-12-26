Помощь от Красного Креста получили более 300 переселенцев в Пскове

16:43, 26 декабря 2022, ПАИ

Передвижной центр адаптации и помощи семьям, вынужденным покинуть Украину и Донбасс, продолжает работу в Псковской области. Гуманитарную помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов, а также канцтовары и игрушки для детей получили более 300 вынужденных переселенцев, беженцев. Об этом сообщает Псковское региональное отделение Российского Красного Креста.

«С целевой группой ведется активная работа. Их знакомят с кухней и традициями Псковского края, оказывают психологическую помощь и многое другое. Для подрастающего поколения создана и работает детская игровая комната, проходят занятия с психологом, а также проводятся развивающие и творческие мастер-классы», - рассказали в организации, которая реализует благотворительный проект с октября этого года.

Также в рамках данного проекта прошла предновогодняя встреча в кафе Красного Креста. Её участники сами создавали атмосферу праздника: «Запах сосны, ели и мандаринов, подарки, вкусная еда, игрушки, возможность хорошенько выспаться, новогодние мелодии, каждый вспомнил что-то своё, что помогает ему почувствовать новогоднее настроение».

Психолог проекта Елена Гончар подчеркнула, что дружественная обстановка и создание красоты несомненно улучшают настроение.

«Работали дружно, родители и дети создавали новогодние композиции для украшения своего дома. Вспоминали, какие новогодние игрушки делали в детстве, и делились с другими участниками секретами их изготовления. Работы получились красочными, яркими и необычными, на сосновых ветках расцвели дивные цветы. Хорошенько поработав, отдыхали, пили чай, разговаривали о важных жизненных вопросах в компании единомышленниц. Мамы делились опытом решения жизненных задач и просто получали удовольствие от общения друг с другом. А дети играли в детской комнате под присмотром старших», - добавила она.

Отметим, что проект реализуется с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.