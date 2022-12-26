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Культура

Игра-маскарад и гадания: новогоднюю программу подготовили для псковичей

Накануне Нового года городские библиотеки предлагают псковичам праздничные мероприятия. В частности, можно посетить выставки «Книги-события – 2022» и ознакомиться с лучшими издательскими новинками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской городской библиотеки.

Кроме того, в Библиотеке – Центре общения и информации имени И. Н. Григорьева на улице Юбилейной каждый день проходит литературная игра-маскарад «Прошу веселья! Господа, наденьте маски!». Ее будут проводить до 31 декабря включительно.

В библиотеке микрорайона Овсище с 22 по 29 декабря проходит неделя новогодних историй и святочных гаданий «Новогоднее кружево».

А в Центральной городской библиотеке на улице Конной каждый день организована экспозиция «Однажды зимой: самые зимние книжные истории», а также представлена выставка авторских кукол мастерицы Анастасии Лёшиной. Посетить их можно до 30 декабря.

Детская экологическая библиотека «Радуга» на улице Новосёлов до 29 декабря каждый день организует для детей младшего школьного возраста «творческую мастерскую Деда Мороза» – «Новогодняя фантазия».

В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева 29 декабря в 17:00 начнутся посиделки «Новый год у ворот».  

Кроме того, в городских библиотеках продолжаются ежедневные Рождественские чтения, в рамках которых сегодня в Детской экологической библиотеке «Радуга» в 15:30 состоится онлайн-встреча с автором книги «Рождественский гусь» писательницей из Минска Натальей Радьковой. 

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