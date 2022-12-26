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Общество

Псковская транспортная прокуратура провела для студентов ПсковГУ практические занятия

Студенты ПсковГу в транспортной прокуратуре. Фото транспортная прокуратура Псковской области

Псковской транспортной прокуратурой совестно с доцентом кафедры правоохранительной деятельности, уголовного права и процесса ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» кандидатом юридических наук Сергеевой Т.А. в Псковском городском суде Псковской области организовано совместное практическое занятие со студентами 5 курса Псковского государственного университета по специальности «экономико-правовое обеспечение экономической безопасности».

Государственный обвинитель помощник Псковского транспортного прокурора Владимир Теплинский познакомил студентов со стадиями уголовного процесса, правами и обязанностями его участников, особенностями поддержания государственного обвинения по делам, связанным с хищением имущества организаций его работниками.

Также обучающиеся приняли участие в открытом судебном заседании по рассмотрению в данном суде уголовного дела в отношении работников ОАО «РЖД» в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору), обвинение по которому поддерживается Псковской транспортной прокуратурой.

По окончании судебного заседания Владимир Теплинский рассказал студентам о деятельности транспортной прокуратуры, её роли в механизме обеспечения законности, прав и свобод человека и гражданина, ответил на поставленные вопросы.

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