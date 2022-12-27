Важность привлечения студентов к практике в НКО объяснили эксперты

10:17, 27 декабря 2022, ПАИ

Организация практики студентов в волонтерских центрах, благотворительных организациях и социально ориентированных НКО требует определенных ресурсов — административных, кадровых и т. п. А финансирование НКО часто носит целевой характер, что исключает право тратить ресурсы на иные цели, кроме тех, что определены учредителем или грантодателем, сказал юрист правовой группы региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор.

Он заметил, что если студент совмещает практику с выполнением трудовых функций, то обычно получает определенное вознаграждение. А чтобы широко внедрить практику студентов в НКО, необходимо предусмотреть определенные меры господдержки и поощрения как для таких НКО, так и для студентов-волонтеров, передает газета «Известия».

Во Всероссийском студенческом совете рассказали: некоторые студенты с интересом приходят в волонтерские организации, помогая и беженцам, и бездомным, и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, однако другим это может быть неинтересно, так как они никогда не сталкивались с добровольческими проектами.

«Когда я веду лекции для студентов юрфаков даже известных вузов, в аудитории всегда неподдельное изумление от того, что общественники занимаются этими вопросами. А потом все удивляются и задаются вопросом, почему бесплатная юридическая помощь в реальности недоступна большинству людей в нашей стране», — поделился председатель

Всероссийского студсоюза Олег Цапко.

Он отметил важность обсуждения вопроса о практике в НКО на самом высоком уровне. Председатель Всероссийского студсоюза рассказал, что в десятках вузов, выпускники которых станут соцработниками, студенты ни разу не занимались добровольческой деятельностью, не практиковались в работе с уязвимыми категориями людей.

«Такие теоретики соцработы. Это неприемлемо», — подчеркнул он.