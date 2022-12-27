Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Важность привлечения студентов к практике в НКО объяснили эксперты

Организация практики студентов в волонтерских центрах, благотворительных организациях и социально ориентированных НКО требует определенных ресурсов — административных, кадровых и т. п. А финансирование НКО часто носит целевой характер, что исключает право тратить ресурсы на иные цели, кроме тех, что определены учредителем или грантодателем, сказал юрист правовой группы региональной благотворительной общественной организации «Центр лечебной педагогики» Павел Кантор.

Он заметил, что если студент совмещает практику с выполнением трудовых функций, то обычно получает определенное вознаграждение. А чтобы широко внедрить практику студентов в НКО, необходимо предусмотреть определенные меры господдержки и поощрения как для таких НКО, так и для студентов-волонтеров, передает газета «Известия».

Во Всероссийском студенческом совете рассказали: некоторые студенты с интересом приходят в волонтерские организации, помогая и беженцам, и бездомным, и пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, однако другим это может быть неинтересно, так как они никогда не сталкивались с добровольческими проектами.

«Когда я веду лекции для студентов юрфаков даже известных вузов, в аудитории всегда неподдельное изумление от того, что общественники занимаются этими вопросами. А потом все удивляются и задаются вопросом, почему бесплатная юридическая помощь в реальности недоступна большинству людей в нашей стране», — поделился председатель
Всероссийского студсоюза Олег Цапко.

Он отметил важность обсуждения вопроса о практике в НКО на самом высоком уровне. Председатель Всероссийского студсоюза рассказал, что в десятках вузов, выпускники которых станут соцработниками, студенты ни разу не занимались добровольческой деятельностью, не практиковались в работе с уязвимыми категориями людей. 

«Такие теоретики соцработы. Это неприемлемо», — подчеркнул он.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













27 декабря 2022

Антон Сергеев станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
27 декабря 2022

В Пскове по улице Ипподромной возобновляется движение автобуса №55
27 декабря 2022

ФОТОФАКТ «Непроходимая красота» Чудского озера
27 декабря 2022

Более 50 шаров сняли с «Ёлки желаний» участники акции в Пскове
27 декабря 2022

ФОТОРЕПОРТАЖ Огни новогоднего города
27 декабря 2022

За спасённые жизни поблагодарил сотрудников МЧС Александр Котов
27 декабря 2022

Метель прогнозируется в Псковской области 27 декабря
27 декабря 2022

Центр чтения библиотеки имени Курбатова подвёл итоги 2022 года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...