Пять единиц оружия изъяли у псковичей за неделю

13:48, 27 декабря 2022, ПАИ

Пять единиц оружия изъяли у жителей Псковской области за минувшую неделю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

С 19 по 25 декабря они провели 24 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у жителей региона и выявили 15 нарушений.

Владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, напомнили о необходимости обратиться с документами для его перерегистрации в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения. Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.