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Вопросы содержания многоквартирных домов обсудят в Пскове

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Председателей советов многоквартирных домов и ТОС, а также инициативных собственников жилья приглашают на встречу с депутатом Псковской городской Думы Алексеем Форшем 11 января. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ПГД, запланировано обсуждение вопросов содержания многоквартирного дома со специалистами комитета по региональному контролю и надзору Псковской области.

Заседание пройдет на новой современной общественной площадке «Точка кипения» в ПсковГУ (улица Льва Толстого, 4), в зале «Образование», с 18:00 до 20:00. Зал открыт с 17:30. Все участники заседания должны пройти регистрацию на сайте. Затем нужно подключиться к мероприятию по ссылке. В зоне регистрации останется назвать свою фамилию и пройти в зал. Если возникнут вопросы, следует звонить координатору по телефону 89532498946.

Центр председателей советов многоквартирных домов (МКД) и территориальных общественных управлений (ТОС) создан для информационной поддержки, организации дискуссионных площадок, совместного решения актуальных вопросов, содействия в создании советов многоквартирных домов города Пскова и ТОС.

Центр открылся в 2014 году при поддержке Псковской городской Думы. В различные годы работу центра курировали депутаты городской Думы, в настоящее время ему оказывает содействие депутат Алексей Форш. За 8 лет существования центра состоялось более 70 заседаний, в ходе которых было рассмотрено свыше 150 актуальных вопросов.

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