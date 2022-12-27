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Общество

В ПФР разъяснили порядок выплаты пенсий за январь

В новогодние праздники все начисленные на январь 2023 года пенсии и социальные выплаты жителям Псковской области будут доставлены согласно графику и режиму работы отделений почтовой связи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

Финансирование кредитных учреждений для зачисления январских средств на счета получателей выплат, которым обычно они поступают 9, 11, 12, 13 числа каждого месяца, будет произведено 29 декабря 2022 года.

Доставка пенсий после 13 числа будет осуществляться в обычном режиме. Семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, средства поступят на счета 29-30 декабря. Ежемесячная выплата из средств МСК псковским семьям будет перечислена 10-11 января 2023 года.

Подробную информацию можно получить по единому телефону регионального контакт-центра 8-800-600-01-76 (для тех, кто проживает на территории РФ, звонок
бесплатный).

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