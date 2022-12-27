На телеканале «Первый Псковский» вышла новая программа «Секреты тела»

16:35, 27 декабря 2022, ПАИ

Первый выпуск программы «Секреты тела» вышел на телеканале «Первый Псковский».

Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев рассказал о частых причинах боли в спине, шее и пояснице. Вместе с ассистентами врач показал простые, но эффективные упражнения, которые помогут облегчить или снять боль в домашних условиях.

Первый выпуск программы посвящен шейному отделу позвоночника, посмотреть его можно по ссылке. Программа «Секреты тела» выходит на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.