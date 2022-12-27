Облизбирком принял участие в акции «Ёлка желаний»

17:58, 27 декабря 2022, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области приняла участие в благотворительном региональном проекте «Ёлка желаний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в облизбиркоме.

«Мы исполнили желание 10-летнего Матвея из Печорского детского дома — он мечтал о машинке на пульте управления», - рассказали участники акции.

В ответ мальчик подарил избиркому открытку и ёлочные игрушки из гончарной мастерской. «Мы обязательно найдём им место на нашей елочке в избиркоме!» - отреагировали получатели подарка.