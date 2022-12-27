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Происшествия

В Порхове осудили нетрезвого поджигателя

Порховский районный суд Псковской области рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя, которого обвиняют в поджоге чужого имущества. Об этом собщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Вечером 11 июля 2022 года подсудимый в состоянии алкогольного опьянения находился на веранде одного из домов по ул. Профсоюзной г. Порхова. Из - за ссоры с хозяйкой дома и её супругом, поджег спичкой находящееся на полу веранды автомобильное кресло. Убедившись в том, что подожжённое им кресло разгорается и не потухло, мужчина покинул дом.

Вместе с тем, он не смог довести свои преступные действия до конца, так как поджог был обнаружен и локализован неравнодушными гражданами, хозяевами и сотрудниками пожарной службы. В случае доведения преступления до конца потерпевшим был бы причинен значительный материальный ущерб на общую сумму более 430 000 рублей.

Подсудимый в инкриминируемом ему деянии виновным признал себя полностью. Дело рассмотрено в особом порядке.

Судом за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.2 ст. 167 Уголовного кодекса РФ, назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год. По совокупности с приговором Порховского районного суда Псковской области от 21 ноября 2022 года - 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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