Александр Грацкий станет гостем программы «Среда обитания» на «Серебряном дожде»

10:13, 28 декабря 2022, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове 14 декабря в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель Управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий.

Какую погоду просят на Новый год сотрудники УГХ у Деда Мороза? Сколько уже вывезли снега с улиц Пскова с начала зимы и сколько планируют до конца сезона? Чем и в каких объемах посыпают дороги в областном центре? Как идет уборка снега во дворах и кто отвечает за борьбу с сосульками? Какой микрорайон Пскова больше всего жалуется на проблемы в ЖКХ?

Об этом и многом другом - слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в ВК.