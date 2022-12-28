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Общество

Только 4 из 10 псковичей ничего не раздражает в подготовке к Новому году

Только 4 из 10 псковичей ничего не раздражает в подготовке к Новому году, сообщает сервис SuperJob.

Каждый одиннадцатый пскович больше всего не любит готовить к празднику (12%). На втором месте в списке ненавистных дел перед Новым годом — уборка и мытье посуды (10%). Искать подарки не любят 8% опрошенных. Еще 7% раздражаются от всеобщей суеты и спешки. Закупать продукты к праздничному столу не любят 6% псковичей. Большие траты раздражают 5% респондентов. Еще 5% псковичей в подготовке к Новому году раздражают любые дела и обязанности. 2% не нравится само ожидание праздника. По 2% назвали нелюбимыми обязанностями посещение корпоративных мероприятий, приглашение гостей, украшение дома, поздравление родственников, друзей и коллег.

Среди других раздражающих дел в подготовке к Новому году псковичи указывали сборку-разборку елки, распутывание гирлянд, согласование культурной программы и выбор алкоголя. 5% псковичей никак не готовятся к празднику. Для 38% в подготовке к Новому году нет ничего нервирующего.

Готовка, уборка и большие траты перед Новым годом чаще раздражают женщин. Мужчин чаще нервирует поиск подарков, ожидание Нового года и общая суета.

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