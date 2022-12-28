Пушкиногорцу выплатили долг по зарплате после вмешательства прокурора

13:48, 28 декабря 2022, ПАИ

156 тысяч рублей выплатил работодатель жителю Пушкиногорского района по требованию прокуратуры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

Установлено, что Пушкиногорская автомобильная школа нарушила действующее законодательство, в результате перед работником образовалась задолженность по выплатам, причитающимся ему при увольнении, в размере 156 тысяч рублей.

Прокурор направил в суд заявление о взыскании с работодателя в пользу работника указанной суммы. Суд удовлетворил требования прокурора, задолженность перед работником погашена в полном объёме.