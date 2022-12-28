Ещё в четыре порховские деревни проведут газ

13:40, 28 декабря 2022, ПАИ

В рамках догазификации завершено строительство четырех газопроводов общей протяженностью 4,4 км в Порховском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Новые распределительные сети создают возможность для газификации 131 домовладения в деревнях Попадинка, Хилово, Подсевы и Полоное Порховского района.

«На сегодняшний день в работе газовых компаний находится 85 заявок от жителей этих населенных пунктов, все они переведены в договоры. Ведутся работы по строительству газопроводов-вводов и выполнение комплексных договоров в границах земельного участка», - отметил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Олег Басников.