Индексацию бюджета ФОМС обсудил парламентский комитет по соцполитике

14:14, 28 декабря 2022, ПАИ

Комитет по труду и социальной политике рассмотрел профильные вопросы декабрьской сессии. Сразу два пункта повестки были посвящены рассмотрению бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования – текущего и перспективного. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Представляя уже принятый в первом чтении законопроект о бюджете на предстоящие три года, председатель комитета Игорь Дитрих уточнил, что первоначальный проект был отозван и взамен направлен новый.

Пояснения дала директор фонда Валентина Альбова. Она сообщила, что, пока шла подготовка ко второму чтению, доходная часть подросла на 11 млн рублей за счёт дополнительных федеральных средств – правительство утвердило новые размеры трансфертов на оплату труда медработникам. «Увеличенный объём доходов и расходов 2023 года составляет 9 млрд 839 млн 205,2 тысячи рублей», - озвучила новые параметры бюджета директор территориального ФОМС.

Игорь Дитрих предложил коллегам поддержать законопроект и рекомендовать принять его на сессии в трёх чтениях. Члены комитета единогласно проголосовали за это решение.

Следующий вопрос касался внесения изменений в текущий бюджет территориального ФОМС. Регион получил дополнительные трансферты из федерального фонда, при этом по межбюджетным расчётам возвращает 7,5 млн рублей. Итоговая прибавка к доходам и расходам фонда составила 40,5 млн рублей.

«Какая общая сумма неиспользованных целевых средств, подлежащих возврату в этом году?» - попросил уточнить цифру у руководителя фонда Игорь Дитрих.

По словам Валентины Альбовой, подлежат возврату неиспользованные средства, предназначенные на стимулирующие выплаты медработникам за онковыявляемость, – это 134 тысячи рублей. «Опасений, что какие-то другие средства мы не освоили, у меня нет», – заверила депутатов Валентина Альбова. Члены комитета рекомендовали принять законопроект.

Единогласное одобрение членов комитета получила законодательная инициатива губернатора об установлении единовременного денежного вознаграждения псковским спортсменам и тренерам за победу на чемпионатах России. Такая выплата в регионе появляется впервые. «В начале года мы провели индексацию ежемесячных выплат спортсменам и тренерам, а сейчас предлагается ввести единовременную выплату за высокие результаты, достигнутые нашими спортсменами на соревнованиях общероссийского уровня», - отметила врио председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова. Размер выплаты в зависимости от вида спорта составляет 50 либо 100 тысяч рублей, премия тренера – 50 % от суммы вознаграждения спортсмена.

Также члены комитета поддержали законопроект, принятие которого позволит увеличить размер почасовой оплаты труда педагогических работников, привлечённых к проведению государственной итоговой аттестации. Единогласное одобрение депутатов получила законодательная инициатива об индексации региональных социальных выплат – в следующем году их размер увеличится на 5,5 %.