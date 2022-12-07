Эксперты дали советы по выбору плитки для кухонного фартука

15:58, 28 декабря 2022, ПАИ

Многие из нас достаточно много времени тратят на приготовление пищи, консервацию, выпечку. Пребывая день за днем в пределах кухонного пространства, испарения, разбрызгивание воды и жира мы воспринимаем как неотъемлемую часть рабочего процесса, но при этом осознаем функциональные возможности фартука, надежно защищающего стены от агрессивных воздействий. Однако при всей своей техничности он способен стать еще и акцентным элементом интерьера, его важной декоративной составляющей.

Сегодня редко какая кухня обходится без фартука. Для его обустройства традиционно используется плитка, которой по прочности, практичности и долговечности пока нет равных. Ели несколько десятилетий назад ее внешнему виду уделялось второстепенное значение ввиду ограниченного ассортимента изделий, то в настоящее время модельный ряд керамики существенно расширился, пополнившись новыми форматами, расцветками и рисунками. На какие аспекты следует обратить внимание перед покупкой?

Конечно же, идеальным решением будет подобрать плитку в тон мебели и столешницы, чтобы создать полностью гармоничный дизайн, а, поскольку, скорее всего, на это уйдет больше времени, то шкафы классического и нейтрального дизайна упростят вам задачу, предоставив возможность выбрать покрытие, полагаясь на собственные вкусовые предпочтения. Это могут быть образцы с контрастным узором или красочные миксы, модели с выразительной текстурой или блистательные копии других материалов – все зависит от цели, которую вы преследуете.

Фото: коллекции Бореал Аскале

Иногда требуется, чтобы облицовка гармонировала с окружающей обстановкой всего жилого пространства, не выбиваясь из общей концепции. Например, если дом выдержан в стилистике ретро, то глянцевая плитка «метро» или с гидравлическим рисунком будет наилучшим вариантом.

Фото: коллекции Майолика Тау Керамика

Что касается ее размещения, то здесь играет роль расположение кухонной мебели. Как правило, свое начало фартук берет от столешницы и заканчивается в области навесных шкафов. В последние годы распространение получили открытые полки, визуально разгрузившие внутреннее убранство. При их наличии плитку можно выложить до потолочной части, сделав отделку еще практичнее и долговечнее.

Фото коллекции Слассик Тау Керамика

Настало время определиться с дизайном фартука, где внешний вид облицовки имеет одно из первостепенных значений. На что рекомендуется обращать внимание при выборе?

Прежде всего, плитка должна гармонично вписываться в концепцию оформления и не слишком выделяться на общем фоне. С задачей отлично справятся образцы, выдержанные в пастельной гамме – однотонные или с легким рисунком. Добавят яркости в оформление мозаичные миксы, интерпретации «пэчворка», объемные фактуры. Большой популярностью пользуются имитации камня и дерева, особенно представленные в необычном прочтении и с добавлением декоративных вставок. В числе актуальных тенденций копии цементных поверхностей, изменившие сдержанную палитру на более смелые и дерзкие цвета. Индустриальный оттенок добавит плитка «под металл», которая на современном рынке также представлена множеством вариаций.

Особое восхищение вызывает фартук, состоящий из фигурной керамики. Несмотря на стабильную устойчивость квадратов и прямоугольников, их заметно потеснили шестигранники, ромбы, овалы, круги, трапеции. Не так давно к ним присоединились «рыбья чешуя» и «арабески», обеспечивающие стенам целостность и эффективно работающие на единый дизайн.

Плитка для фартука незаменима в вопросах, касающихся как функциональности, так и декоративности. По прочности и практичности на сегодняшний день ее не превзойти, особенно в условиях температурных перепадов, испарений, постоянного контакта с водой и химическими средами. Что касается внешнего вида облицовки, то богатый ассортимент продукции позволяет подобрать максимально соответствующий целям проекта вариант, который займет почетное место в интерьере кухни.

Фотографии с сайта.

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