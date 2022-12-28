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Общество

После Нового года WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах

Мессенджер WhatsApp перестанет работать на устаревших моделях смартфонов с 1 января, сообщает агентство «Прайм».

После Нового года отключат от 49 моделей смартфонов, в том числе отключение затронет старые модели телефонов Apple, Samsung, Huawei.

WhatsApp довольно часто выпускает обновления для своего приложения, поэтому старые телефоны теряют доступ к мессенджеру. Например, с 24 октября текущего года широко используемое приложение для обмена сообщениями отключилось на смартфонах iPhone под управлением iOS 10 и iOS 11. 

WhatsApp — мессенджер, принадлежащий компании Meta*. Приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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