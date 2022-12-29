Опытом уборки города поделились псковичи с новгородцами

16:22, 29 декабря 2022, ПАИ

Специалисты из Великого Новгорода приезжали в прошлом году в Псков, чтобы перенять опыт уборки города. Об этом рассказал председатель управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«В прошлом году к нам приезжали представители Великого Новгорода, перенимали опыт уборки, потому что у них ситуация была кризисная. Но у них есть другие преимущества, например набережная», — отметил Александр Грацкий.

По его словам, псковским специалистам тоже есть чему поучиться у новгородских. «У любого муниципалитета есть сферы, в которых они усилились, и можно перенять их опыт. Бывает, какая-то идея интересная, обезопасили пешеходный переход, например, креативно, причём это ещё и работает. Бывают разные моменты. Не считаю, что мы лучшие из лучших», — заметил гость студии.