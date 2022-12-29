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Общество

Правительство России расширило условия «Семейной ипотеки»

Постановление о расширении условий «Семейной ипотеки» подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребёнок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребёнка, которым ещё не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения. 

Ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» останется прежней – 6% годовых. Так же, как и в «Льготной ипотеке», максимальный размер субсидируемого кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах – 6 млн рублей. Максимальный размер займа также может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно.

Предложение об изменении параметров ипотечных программ озвучил президент в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 15 декабря 2022 года.

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