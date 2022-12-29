Открытие нового травмпункта обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая открытию нового травматологического пункта в Псковской областной клинической больнице, проходит в медиацентре ПАИ 29 декабря.
Чем отличается новый пункт от старого? Что перемены дадут псковичам? Об этом и многом другом поговорят с главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 декабря 2022
Более 3000 тонн песка и соли использовали в декабре для борьбы с гололедицей в Пскове