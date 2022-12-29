Новый травмпункт откроется после новогодних праздников в Пскове

17:19, 29 декабря 2022, ПАИ

Новый травмпункт, который уже готов практически на 100 %, откроет в ближайшее время Псковская областная клиническая больница после новогодних праздников. Об этом рассказал главный врач больницы Евгений Панферов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Травмпункт укомплектован всем необходимым: оборудованием и мебелью, расходными материалами. Персонал готов к работе на новых площадях, площади намного больше по сравнению с прежними. Сейчас помещения обеспечивают комфортное пребывание пациентов, а также своевременное оказание первой медпомощи тем, кто в этом нуждается, и комфортные места работы для персонала», — отметил Евгений Панферов.

По его словам, площадь травмпункта увеличилась больше чем в десять раз, также для пациентов созданы комфортные зоны ожидания приёма, а для врачей — комфортные кабинеты.