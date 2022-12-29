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ПсковГУ подтвердил базовую часть гранта «Приоритет 2030»

ПсковГУ получит базовую часть гранта в размере 100 млн рублей. Фото пресс-центр ПсковГУ

Министерство науки и высшего образования РФ подвело итоги очередного отбора среди университетов - участников программы «Приоритет 2030». Об этом ПАИ сообщили в пресс-центре университета. Согласно решению совета, ПсковГУ подтвердил свои позиции в программе, войдя в группу вузов, которые получили базовую часть гранта в размере 100 млн рублей в рамках реализации программы стратегического академического лидерства на 2023 год. 

«По итогам защит члены Совета по поддержке программ развития единогласно отметили серьезные успехи вузов за год. Участники «Приоритета 2030» взяли на себя ответственность стать драйверами развития экономики нашей страны и отдельных регионов, быть на фронтире науки и высшего образования. И мы ждем от университетов постоянного движения вперед», — подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Напомним, «Приоритет 2030» — самая масштабная в истории России государственная программа поддержки университетов. Программа направлена на поддержку программ развития университетов и ориентирована на содействие увеличению вклада российских вузов в достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года, сбалансированное пространственное развитие страны, обеспечение доступности качественного высшего образования в субъектах Российской Федерации.

Главная цель ПсковГУ в рамках федерального проекта - создание сетевого университета на территории северо-западного приграничья для обеспечения международного научно-образовательного сотрудничества Российской Федерации, Республики Беларусь и стран Балтии. Также вуз планирует обеспечить кадрами северо-запад России и содействовать в развитии науки, образования, работы с молодёжью, кадров, инфраструктуры вуза.

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