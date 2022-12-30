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Общество

В России выросло количество некачественных смартфонов

Спрос на услуги ремонта цифровых гаджетов за год вырос на 20-25%, подсчитали эксперты Mobile Research Group. Пик спроса пришелся на весну этого года, когда ситуация с поставками новой техники в РФ была неопределенной, отметил ее ведущий аналитик Эльдар Муртазин. 

По словам источника, знакомого с менеджерами нескольких вендоров, спрос на услуги ремонтников смартфонов вырос из-за увеличения продаж подержанных аппаратов, а также поставок на рынок устройств китайских брендов второго и третьего эшелона, пишет газета «Известия».  

Рост спроса на услуги по ремонту электроники связан не только с тем, что российские пользователи стали рациональнее относиться к покупкам дорогостоящих гаджетов и проблемами с поставками смартфонов ведущих мировых брендов, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. 

«На рынке появляется все больше устройств от небольших китайских вендоров и восстановленных смартфонов — зачастую качество этих гаджетов хромает, их приходится чинить чаще, чем продукцию ведущих мировых брендов. Хотя все зависит от конкретного пользовательского опыта», — рассуждает эксперт. 

В ремонтные мастерские несут не только смартфоны — интерес к ремонту бытовой техники вырос даже сильнее, отмечают участники рынка. Например, на «Юле» спрос на ремонт стиральных машин в начале IV квартала этого года по сравнению с январем этого же года вырос на 180%, посудомоечных машин — на 100%, холодильников и телевизоров — на 50%, перечислили в пресс-службе компании. Октябрь стал вторым пиковым месяцем по спросу на ремонт бытовой техники — первый пришелся на июнь, отметил представитель «Юлы». 

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