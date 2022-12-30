«Тема недели»: Итоги года

12:09, 30 декабря 2022, ПАИ

За несколько дней до Нового года принято подводить итоги года уходящего. Каким он был для каждого из нас, для Псковской области? Об этом в последнем в 2022 году выпуске авторской программы Александра Машкарина «Тема недели», который выйдет в эфир телеканала «Первый Псковский» сегодня, 30 декабря, сразу после вечернего выпуска новостей.

Итоги года в программе подводят губернатор Михаил Ведерников и заместители главы региона. Отметим, что один из них, Василий Осипов, дал ведущему «Темы недели» свое последнее интервью на посту вице-губернатора.



Выпуск «Темы недели» также можно будет посмотреть на портале Псковского агентства информации.