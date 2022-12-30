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Самый тяжёлый новогодний салат назвала псковский нутрициолог

О том, как можно сделать традиционные новогодние блюда более полезными, рассказала гость программы «Анамнез», нутрициолог, специалист по здоровому питанию Надежда Колтырина на «Серебряном дожде» (88.3 FM).

По её словам, салат «Оливье» - многокомпонентный продукт, поэтому может хуже усваиваться, особенно, если есть проблемы с ЖКТ. Для того. чтобы сделать его более полезным, стоит использовать только домашний майонез. «Майонез магазиный не котируется никак», - добавила эксперт.

«А колбаску давайте тогда заменим на курочку либо какое-нибудь мяско. Потому что в колбасе есть нитрит натрия, он очень плохо воздействует на все наши внутренние органы. Для того, чтобы его более или менее обезопасить, ищем в колбасе Е300 - это аскорбиновая кислота. Она чуть-чуть нейтрализует нитрит натрия», - рассказала Надежда Колтырина.

Данные рекомендации применимы и к салату «Сельдь под шубой». «Селёдку оставляем, но смотрим состав, чтобы там были только сельдь и соль. Никаких консервантов, бензоата натрия, усилителей вкуса», - пояснила специалист.

А салат «Мимоза», по ее словам, вообще является одним из самых тяжелых блюд для пищеварения.

Кроме того, нутрициолог прокомментировала, насколько полезен холодец. «Холодец - это прекрасное блюдо, если оно сделано самостоятельно, собственными руками. Потому что, например, тот же костный бульон является «суперфудом». Это шикарное блюдо для того, чтобы поддерживать наш организм, потому что там большое количество аминокислот. Это полезно и для нашей кожи, и для поддержания молодости, и для здоровья всего желудочно-кишечного тракта, и для слизистых желудка, и для кишечника», - отметила она.

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