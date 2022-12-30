Планшет подарили ребёнку судебные приставы в Бежаницком районе

16:23, 30 декабря 2022, ПАИ

Желание одиннадцатилетнего Тимофея из села Кудеверь Бежаницкого района исполнили сотрудники службы судебных приставов по Псковской области в рамках Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП.

Мальчик попросил в подарок планшет, «который скрасит его досуг во время реабилитаций в медицинских учреждениях», отметили в ведомстве. Подарок вручила начальник отделения судебных приставов Пушкиногорского, Новоржевского, Бежаницкого и Локнянского районов Наталья Бугай. Она пожелала Тимофею и его семье исполнения желаний в наступающем новом году и здоровья.

«Судебные приставы уже второй год принимают участие в акции «Ёлка желаний». Планируют и дальше дарить радость и новогоднее волшебство детям региона», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что судебные приставы передали в Детский фонд новогодние подарки.