Михаил Ведерников высказался против дружбы на работе
Есть ли место дружбе на работе, пояснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» - «Гвоздь телеграма».
«На работе я не дружу. Было несколько примеров, когда я брал на работу приятелей и родственников и, как правило, потом очень сильно жалел», - отметил он
По его словам, намного лучше, когда из рабочих отношений начинают складываться дружеские и товарищеские. «Потому что люди на протяжении долгого времени и в самых сложных ситуациях видят, кто есть кто, и исходя из этого формируется дружба. В такую дружбу я верю», - подчеркнул глава региона.
«У меня много товарищей, с которыми мы работали какое-то время, а потом начали общаться, потому что понимаем, что можем доверять друг другу», - поделился Михаил Ведерников.
Полностью интервью можно посмотреть по ссылке.
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