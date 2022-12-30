Михаил Ведерников высказался против дружбы на работе

19:01, 30 декабря 2022, ПАИ

Есть ли место дружбе на работе, пояснил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в эфире специального проекта в рамках программы «Псковский телеграм» - «Гвоздь телеграма».

«На работе я не дружу. Было несколько примеров, когда я брал на работу приятелей и родственников и, как правило, потом очень сильно жалел», - отметил он

По его словам, намного лучше, когда из рабочих отношений начинают складываться дружеские и товарищеские. «Потому что люди на протяжении долгого времени и в самых сложных ситуациях видят, кто есть кто, и исходя из этого формируется дружба. В такую дружбу я верю», - подчеркнул глава региона.

«У меня много товарищей, с которыми мы работали какое-то время, а потом начали общаться, потому что понимаем, что можем доверять друг другу», - поделился Михаил Ведерников.

Полностью интервью можно посмотреть по ссылке.