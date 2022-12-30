Вышло в эфир предновогоднее интервью губернатора Михаила Ведерникова

17:59, 30 декабря 2022, ПАИ

Вышел в эфир специальный проект в рамках программы «Псковский телеграм» — «Гвоздь телеграма».

Специальному проекту — специальный гость. Второй год подряд уже по традиции им становится губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона в неформальном разговоре с руководителем государственного медиахолдинга Ириной Фёдоровой рассказывает о семейных новогодних традициях, о псковской утке в апельсинах, о письмах Деду Морозу, о женщинах в команде, о дружбе на работе и главных словах следующего, 2023 года.