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Общество

Вышло в эфир предновогоднее интервью губернатора Михаила Ведерникова

Вышел в эфир специальный проект в рамках программы «Псковский телеграм» — «Гвоздь телеграма».

Специальному проекту — специальный гость. Второй год подряд уже по традиции им становится губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Глава региона в неформальном разговоре с руководителем государственного медиахолдинга Ириной Фёдоровой рассказывает о семейных новогодних традициях, о псковской утке в апельсинах, о письмах Деду Морозу, о женщинах в команде, о дружбе на работе и главных словах следующего, 2023 года.

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